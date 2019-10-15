PTT Kocaeli Başmüdürünün evine giren kadın yakayı ele verdi Kadınların hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

PTT Kocaeli Başmüdürünün evine giren kadın yakayı ele verdi Kadınların hırsızlık anları güvenlik ...

İHA

PTT Kocaeli Başmüdürünün evine giren kadın yakayı ele verdi Kadınların hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı

PTT Kocaeli Başmüdürünün evine girerek hırsızlık yapan kadın, aylar sonra polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kadınların binalara girme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, 20 Haziran'da PTT Kocaeli Başmüdürü Adanan Sert’in evine gündüz vakti giren 2 kadın, ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Zili çalarak içeride kimsenin olmadığını tespit edip özel aparatlarla kapıları açan kadınlar, İzmit ilçesinde bulunan bir evden daha ziynet eşyası çaldı. Toplam 5 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadınlar daha sonra kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine yapılan incelemelerde, 2 hırsızlık olayının da aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Aylar sonra yakayı ele verdi
Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemeleri neticesinde, evlere giren şahısların A.A. (20) ve F.K. olduğu belirlendi. Geçtiğimiz ay yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınan F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler, A.A.’nın Gebze’de yaşadığı evi tespit etti. Polis ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen A.A.’nın suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A., Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler güvenlik kamerasına takıldı
Öte yandan, A.A. ve F.K.’nın evlere girme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bir apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda şahısların siteye girdikleri görülüyor. Sitede bulunan bir apartmana giren şahıslar, bir süre apartmanda kaldıktan sonra tekrar dışarı çıkıyor.

KOCAELİ

15 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:04
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:29
  • YATSI 19:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suriye’de destan yazan Mehmetçik'e özel çocuklardan klipli destek Özel öğrenciler "Komando Andı" ile Mehmetçik'e destek verdi
YEREL HABERLER Suriye’de destan yazan Mehmetçik'e özel çocuklardan ...
Baltayla soyguna kalkışan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Baltayla soyguna kalkışan şüpheli yakalandı
Kocaeli’de farklı suçlardan aranan 28 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de farklı suçlardan aranan 28 kişi yakalandı
Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan ...
16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarında 5 kişi daha tutuklandı
YEREL HABERLER 16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarında 5 kişi daha ...
Dorseden düşen konteynerin altında kalmaktan son anda kurtuldular
YEREL HABERLER Dorseden düşen konteynerin altında kalmaktan son anda ...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatı’na destek
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinden Barış ...
Hürriyet, Çocuk Dostu Şehirler Zirvesi için Almanya'da
YEREL HABERLER Hürriyet, Çocuk Dostu Şehirler Zirvesi için ...
Liseli kıza sokakta taciz şüphelisine gözaltı
YEREL HABERLER Liseli kıza sokakta taciz şüphelisine gözaltı
Milli maç heyecanı meydanda yaşanacak
YEREL HABERLER Milli maç heyecanı meydanda yaşanacak
Halk otobüsünde liseli kıza taciz şüphelisi kameradan yakalandı
YEREL HABERLER Halk otobüsünde liseli kıza taciz şüphelisi kameradan ...
Yazarlardan fuara tam not
YEREL HABERLER Yazarlardan fuara tam not
Polise yumruk atan zanlı adliyede
YEREL HABERLER Polise yumruk atan zanlı adliyede
Darıca Sahil Parkı 2. etapta hummalı çalışma
YEREL HABERLER Darıca Sahil Parkı 2. etapta hummalı çalışma
Başkan Büyükgöz’den ulaşım müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz’den ulaşım müjdesi
Yaralandığı kazada ölen annesi, babası ve ağabeyini gözyaşlarıyla uğurladı
YEREL HABERLER Yaralandığı kazada ölen annesi, babası ve ağabeyini ...
Çocuk korosuna başvurular başladı
YEREL HABERLER Çocuk korosuna başvurular başladı
Çayırova Devlet Hastanesi yeni yerine yapılacak
YEREL HABERLER Çayırova Devlet Hastanesi yeni yerine yapılacak
Çayırova Devlet Hastanesi yeni yerine yapılacak
YEREL HABERLER Çayırova Devlet Hastanesi yeni yerine yapılacak
Bolu'daki feci kazada hayatını kaybeden aile üyeleri yan yana defnedildi Yaralı kurtulan genç kız ailesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı
YEREL HABERLER Bolu'daki feci kazada hayatını kaybeden aile üyeleri ...
Büyükşehir’den Rıza Amca’ya yardım eli
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Rıza Amca’ya yardım eli
Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Güler Bayrak törenine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz ve Kaymakam Güler Bayrak törenine ...
İzmit Belediyesi encümeni toplandı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi encümeni toplandı
Çayırova Kitap Fuarında 150 bin kitap satıldı
YEREL HABERLER Çayırova Kitap Fuarında 150 bin kitap satıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X