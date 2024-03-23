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        Kocaeli'de belediye otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 16:06 Güncelleme: 23.03.2024 - 16:10
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        Kocaeli'de belediye otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        E.D. yönetimindeki 34 AE 1015 otomobil, Baki Komsuoğlu Bulvarı'nda aynı istikamette ilerleyen Ç.A. idaresindeki 41AIG 506 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü, Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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