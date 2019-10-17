5. Enerji Verimliliği Konferansı Gebze’de başlıyor

– Sepaş Enerji’nin sponsorluğu ile 18 ve 19 Ekim 2019 tarihinde Gebze Teknoloji Üniversitesi’nde 5. Enerji Verimliliği Konferansı düzenlenecek.

Gebze Teknoloji Üniversitesi’nde düzenlenecek ‘Enerji Verimliliği’ paneli, ülkenin geleceğine ışık tutacak. Sağladığı hizmeti kullanıcılarına en verimli şekilde sunmayı hedefleyen Sepaş Enerji’nin, sponsoru olduğu konferansta enerjiyi verimli kullanmanın hem çevre hem de ekonomiye getireceği faydalar ele alınacak. 15 ana başlıkta gerçekleştirilecek konferansta sanayide, konutlarda ve ulaşımda enerji verimliliğinin nasıl sağlanacağı tartışılacak.

Enerjinin depolanması ve enerji konusunda endüstri 4.0’ın da tartışılacağı kongrede enerji sektöründe yerli ekipman kullanımı ve çevreye etkileri de ele alınacak. Öğrencilerin ücretsiz olarak takip edebileceği konferansta gelişmekte olan ülkemizin tüm sektörlerde enerji kaynaklarına olan bağlılığını daha da sürdürülebilir hale getirmek için yapılması gerekenler de anlatılacak.

Düzenlenen kongre çatısı altında akademisyenler, sektörde önde gelen isimler ve meslek kuruluşları bir araya gelecek. Kongre, enerji verimliliği bilincinin aşılanmasında önemli bir platform olacak. Sepaş Enerji’nin müşterilerine sunduğu hizmetlerde fark yaratabilmek için tasarladığı entegrasyonlar, süreçlerdeki verimliliği arttırmaya yönelik otomasyon noktaları ile kongreye ev sahipliği yaparken, kongreyi bugüne dek yaşadığı sayısız tecrübeler ve planladığı projelerle daha da zenginleştirecek.



KOCAELİ 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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