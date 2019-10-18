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Ev sahibinin yakaladığı hırsızlardan biri tutuklandı

İHA

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde boş olduğunu anladıkları bir apartman dairesinde hırsızlık yaparken ev sahibinin yakalayarak polis ekiplerine teslim ettiği 3 kadından 1'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ev sahibinin yakaladığı hırsızlardan biri tutuklandı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde boş olduğunu anladıkları bir apartman dairesinde hırsızlık yaparken ev sahibinin yakalayarak polis ekiplerine teslim ettiği 3 kadından 1’i tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.G. (24), M.Ş. (24), F.T. (32) isimli 3 kadın bir apartmana girerek zilini çaldıkları dairenin boş olduğunu anlayınca özel yöntemle kapıyı açıp içeri girdi. Şahıslar evde çalacak değerli eşya ve para ararken, aynı binada farkı bir dairede yaşayan ev sahibi M.A. isimli vatandaş ise gelen seslerden şüphelenerek, diğer evine gitti. Kapıyı açan vatandaş içeride bulunan hırsızlarla karşılaştı. M.A. hırsızları görünce hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan kadınlar gözaltına alındı.
Şahısların yapılan üst aramalarında kapıları açmak için kullandıkları aletler ele geçirildi. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kontrolleri yapılan şahıslardan M.Ş.’nin hırsızlıktan 18, Y.G.’nin hırsızlıktan 12, F.T.’nin ise hırsızlıktan 12 adet suç kaydı, 4 suç dosyasından aramasının ve 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Şahıslar emniyette yapılan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.
Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahıslardan F.T.’nin tutuklanmasına karar verilirken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOCAELİ

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:24
  • YATSI 19:43
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