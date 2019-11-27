Ereğli Evleri hayat buluyor

– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Karamürsel Ereğli Evleri, şekillenmeye başladı.

Bir zamanların Yeşilçam filmlerine de konu olan Karamürsel’in şirin bir sahil yerleşkesi Ereğli Mahallesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sayesinde eski nostaljik günlerine geri döndürülüyor. Ereğli Mahallesi’ndeki zamanla bakımsızlıktan kullanılmaz hale gelen yapıları restore eden Büyükşehir Belediyesi, ayrıca diğer yapılar için de ev sahiplerine proje desteği veriyor. Çalışmalar kapsamında restore edilen Çıpalı Konak’ın ahşap kapı ve kasalarının montajı yapılırken mevcut olup kullanılacak ahşap kapıların raspası ve tümlemeleri devam edecek.

Tarihi ve estetik açıdan oluşturdukları dokuyla Ereğli’nin simgesi haline gelen Ereğli Evleri’nin en dikkat çekici olanlarından Çıpalı Konak ve 5, 6, 7 parselde bulunan yapılar restore ediliyor. Çıpalı Konak’ın ahşap saçak altı ve çıkma altı kaplama ve elektrik altyapı, sıhhı tesisat, ısıtma tesisatı, Vrf altyapı gibi imalatları tamamlanırken tavan zımpara ve boya rötuş işlemleri devam ediyor. Konağın mutfak dolabı da montajlandı.

Proje kapsamında 567 parsel de bulunan yapılarda ise sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı ve elektrik altyapı işleri tamamlandı. Ahşap döşeme imalatını da tamamlayan Büyükşehir ekipleri, özgün balkon korkuluğunun korunmuş olanından örnekleme yapılarak eksik olan balkonun korkuluğu yapıldı. Ahşap tavan kaplama ve saçak işini de bitiren ekipler, ısıtma tesisat işlerine devam ediyor.

Ereğli Evleri, Osmanlı Türk evinin geleneksel özelliklerini yansıtan üsluplarıyla sahile paralel olarak birçok 2 katlı ahşap, kagir evlerden oluşuyor. Adını ön cephesinde yer alan çıpa şeklindeki kabartma motiflerinden alan ve Ereğli Evleri’nin en dikkat çekenlerinden olan Çıpalı Konak, bir zemin iki normal kattan oluşan ikiz yapı özelliği gösteriyor. Ön cephesindeki Ereğli’yi yansıtan çıpa motiflerinin yanı sıra, giriş kapılarına çıkılan çift taraflı merdivenleri de ayrı bir estetik unsur olarak öne çıkıyor.

Çıpalı Ev’in dışında bölgede yapımında yöresel malzemelerin de kullanıldığı 20’ye yakın ev günümüze ulaşabildi. Çıpalı Ev’in yanı sıra restorasyon projesi kapsamında 262 ada, 5, 6, 7 nolu parsellerde bulunan sivil mimari yapı da restore ediliyor. 112 metrekare taban alanına sahip olan bu yapı 3 kattan oluşuyor. Yapı 336 metrekare toplam kullanım alanlı ahşap karkas yapıya sahip. Yapı aslına uygun olarak restore ediliyor.



KOCAELİ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:23

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