Milletvekili Yaman, Darıcalılar’la buluşacak

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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– Darıca Belediyesi’nin gençlerde yönelik düzenlediği “Kariyer Günleri” programı AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ı ağırlayacak.

Darıca Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında alanında tanınmış ve başarılı kişileri gençlerle buluşturmayı amaçladığı “Kariyer Günleri” adlı söyleşi programının bu ayki konuğu AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman olacak. Gençlere yol göstermek ve gençlerin meslek seçmeden önce vizyon kazanmalarına katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Kariyer Günleri programına katılacak olan Yaman, siyasi hayatı ve mesleki tecrübelerini Darıcalılarla paylaşacak. Yaman’ın katılacağı söyleşi, Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde 6 Aralık Cuma günü saat 13.30’da başlayacak.

KOCAELİ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:31

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