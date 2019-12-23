Kocaeli'de aşırı lodos nedeniyle vapur seferlerine ara verildi

"O benim sünnetim değildi"

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Kocaeli'de etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle KaramürselHereke arasındaki vapur seferlerine ara verildi.

Kocaeli'de dün geceden itibaren etkili olan kuvvetli lodos etkisini sabah saatlerinde de sürdürdü. Kuvvetli lodos nedeniyle kentte küçük çaplı olumsuzluklar meydana gelirken deniz seferlerinde de aksama oldu. Aşırı lodos nedeniyle KaramürselHereke arasındaki deniz yolcu taşımacılığı yapan vapur seferleri saat 11.00'a kadar durduruldu.

KOCAELİ 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:43

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