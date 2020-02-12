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12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

İHA

Kocaeli'de kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında 12 yıl 7 ay ağırlaştırılmış hapis cezası ile aranması bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kocaeli’de kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında 12 yıl 7 ay ağırlaştırılmış hapis cezası ile aranması bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışmaları kapsamında, işlediği kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında 12 yıl 7 ay ağırlaştırılmış hapis cezası verilen K.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında K.A.’nın Derince ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyona K.A. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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