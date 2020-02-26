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Fenalık geçiren sürücü TEM'in ortasında ölümden döndü Trafik polisleri yolu trafiğe kapattı sürücü ...

İHA

Kocaeli TEM Otoyolunda direksiyon başında fenalık geçiren sürücü önce aracını aniden yol ortasında durdu sonra daha sonra ise gaza basarak beton bariyerlerin üzerine çıktı.

Fenalık geçiren sürücü TEM'in ortasında ölümden döndü Trafik polisleri yolu trafiğe kapattı sürücü bariyerlere çıktı

Kocaeli TEM Otoyolunda direksiyon başında fenalık geçiren sürücü önce aracını aniden yol ortasında durdu sonra daha sonra ise gaza basarak beton bariyerlerin üzerine çıktı.
Olay 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Derince mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Ankara istikametinde 34 BDF 119 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Burak Ö., direksiyon başında fenalık geçirdi. Kendini kaybeden Burak Ö. Aniden frene basarak aracını akan trafiğe rağmen orta şeritte durdurdu. Durumu fark eden trafik polisleri ise sürücünün yardımına koşarak kaza olmaması için trafiği durdurdu. Yol ortasında aracı içinde fenalık geçiren sürücü ise bir anda gaza basarak önce orta şeritteki bariyerlere daha sonra ise yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle büyük hasar gören otomobildeki sürücü araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören polis ekiplerinin ihbarı sonrasında olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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