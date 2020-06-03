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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hat 250G 4 Haziran’da hizmet vermeye başlayacak

İHA

GebzeSabiha Gökçen arasında hizmet veren 250G otobüs hattı 4 Haziran'da seferlerine başlıyor.

Hat 250G 4 Haziran’da hizmet vermeye başlayacak

GebzeSabiha Gökçen arasında hizmet veren 250G otobüs hattı 4 Haziran’da seferlerine başlıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlşımPark bünyesinde Gebze Sabiha Gökçen Havalimanı güzergahında yolcularına hizmet sağlayan Hat 250G, 4 Haziran’da tekrar aktif hale geliyor. Toplamda karşılıklı 36 sefer gerçekleştirecek otobüs, Gebze bölgesinde ikamet eden vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Gebze Otogar’dan ilk seferini 05.30’da gerçekleştirecek 250G, son seferini 22.30’da gerçekleştirecek. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise ilk seferini 06.30’da gerçekleştirecek 250G, son seferini 22.30’da gerçekleştirecek.
Sabiha Gökçen Havalimanı’na aktarmasız yolcularını ulaştıran Hat 250G, hızlı, güvenli ve sağlıklı seyahat imkânı sağlayacak. Toplamda 7 durakta durup yolcu alıp yoluna devam edecek Hat 250G, Gebze bölgesinde ikamet eden vatandaşlar tarafından da sıklıkla kullanılmaya devam edecek.
UlaşımPark, sefere çıkan tüm araçlarına gün sonunda dezenfekte işlemi sağlıyor. Havalimanında çalışan hatlarında her gün dezenfekte işlemi uygulayarak ekstra gün içerisinde de araçta temizlik kontrolü yapıp yolcuların daha temiz, sağlıklı seyahat etmeleri sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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