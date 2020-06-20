Genç öğretmen adayı kansere yenik düştü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan genç öğretmen adayı Ferhat Miroğlu, 4 yıl önce yakalandığı kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Dalyan Sokak’ta ikamet eden, Diyarbakır Dicle Üniversitesi mezunu olan ve öğretmenlik için atama beklediği öğrenilen Ferhat Miroğlu (25), 4 yıl önce yakalandığı kanser nedeniyle hastanelerde zaman zaman tedavi görüyordu. Genç öğretmen adayı son olarak tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Her kesim tarafından çok sevilen Miroğlu’nun vefatı ailesini ve sevenlerini derinden üzdü. Esnaf Nur Muhammet Miroğlu ile Ayşegül Miroğlu çiftinin 7 çocuğundan biri olan Ferhat Miroğlu’nun cenazesi hastanede tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Mezarlığında toprağa verildi.

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