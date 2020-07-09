Bariyerlere ve yön tabelası direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, önce yol ayrımındaki bariyerlere ardından yön tabelası direğine çarptı. Kazada sürücü Mutlu M., hafif yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 yolu Körfez Tütünçiftlik Site Durağı mevkisinde meydana geldi. D-100 yolunda giden Mutlu M.'nin kullandığı 06 FF 5299 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce yol ayrımındaki bariyerlere ardından yön tabelası direğine çarptı. Çevredekiler, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkararak, sağlık ekibine haber verdi. Kazanın şokunu yaşayan Mutlu M., yol kenarında sandalyeye oturtuldu. Hafif yaralanan Mutlu M., sağlık kontrolü için ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2020-07-09 13:57:16



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