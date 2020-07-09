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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bariyerlere ve yön tabelası direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

DHA

Bariyerlere ve yön tabelası direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı


Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, önce yol ayrımındaki bariyerlere ardından yön tabelası direğine çarptı. Kazada sürücü Mutlu M., hafif yaralandı. 
Kaza, öğle saatlerinde, D-100 yolu Körfez Tütünçiftlik Site Durağı mevkisinde meydana geldi. D-100 yolunda giden Mutlu M.'nin kullandığı 06 FF 5299 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, önce yol ayrımındaki bariyerlere ardından yön tabelası direğine çarptı. Çevredekiler, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkararak, sağlık ekibine haber verdi. Kazanın şokunu yaşayan Mutlu M., yol kenarında sandalyeye oturtuldu. Hafif yaralanan Mutlu M., sağlık kontrolü için ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2020-07-09 13:57:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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