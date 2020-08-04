Kandıra plajları, bayramdan sonra da dolu



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA) KURBAN Bayramı tatilinde, günübirlik gelenler ile yazlıkçıların akınına uğrayan Kocaeli'nin Kandıra sahilleri, bayram sonrası da doldu.

Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra'nın Kefken, Kerpe, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajlarına Kurban Bayramı tatilinde akın oldu. Bölgeye özellikle yakın iller olan İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'den tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Bayram sonrası boşalacağı düşünülen plajlar, yine tatilcilerle doldu. Bayram tatilinin ardından da bölgede bulunan otel ve pansiyonlarda yer kalmadı.

Denize girmek için dün sabah geldiklerini fakat kalabalık nedeniyle giremediklerini söyleyen Murat Öztürk, "Dün çok kalabalıktı ve yoğunluktan dolayı girmedik. Sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için denize girmek istemedik. Bugün denizin sakin olacağını düşünerek plaja indik" dedi.

Bayramda plajların çok kalabalık olduğunu belirten Erol Zar da "Bayramın ikinci günü Sakarya´dan geldik. Aşırı yoğunluk vardı, şemsiyeler birbirine yapışıktı ve biz de giremedik denize. Bugün ancak biraz sakinleşti gibi ve denize girmeye karar verdik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2020-08-04 13:22:39



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