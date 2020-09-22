Osman Hamdi Bey Müzesi restore edilecek



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde bulunan ünlü ressam Osman Hamdi Bey´in müze olarak kullanılan köşkünün kapısına kilit vuruldu. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Valiliği'nce oluşturulan fondan müzenin restorasyonunun yapılacağını söyledi.

Gebze Eskihisar sahilinde, ünlü ressam Osman Hamdi Bey tarafından çizilen ve Fransız mimarisi özellikleri taşıyan köşk, resimhane, kayıkhane ve müştemilatı 1884 yılında inşa edildi. Osman Hamdi Bey, 26 yıl boyunca yaz aylarını geçirdiği köşkte ünlü tablolarını yaptı. Resimhane, 1945 yılında çıkan yangında kül oldu. Koru ve binalar, 1966 yılında tescil edildikten sonra, 1982 yılında da müze binası, müştemilatı ve arsası Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce kamulaştırıldı. 1985 yılında düzenleme çalışmalarına başlanarak, 2 yıl sonra Osman Hamdi Bey'in kullandığı eşyalar, kendisine ve ailesine ait fotoğraflar ile yaptığı çeşitli tablolar sergilenerek, `Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi´ olarak düzenlendi. Eskiyen ev, restorasyon kararı alınınca ziyaretçi girişine kapatıldı.

VALİLİK FONU KULLANILACAK

Osman Hamdi Bey Müzesi'nin Kocaeli Valiliği Fonu kullanılarak restorasyonunun yapılacağını söyleyen Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, "Eskihisar Sahili'nde Osman Hamdi Bey müzemiz var. Türkiye´de ilk müzeciliği başlatan Osman Hamdi Bey, büyük bir ressam kendisi. Burayla ilgili de Kocaeli Valiliğimizin bir çalışması var. Bu tarihi yapıların restorasyonuyla ilgili valiliğimizin bünyesinde oluşturulan bir fon var. Vali yardımcımız, il kültür müdürümüz, müze müdürümüz ve belediye başkanımız geldiler. Burada bir çalışma yapıldı. Bu çalışma sonucunda, inşallah valiliğimizin bu fonunu kullanarak Osman Hamdi Bey Müzesi´nin tekrar restorasyonunu yapıp, Gebzeli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu süreç başladı. Ön çalışması yapılıyor. Bu sene muhtemelen bu çalışmayı bitirip, gelecek sene ihale süreci başlayacak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2020-09-22 07:34:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.