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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı

İHA

Bu kedilerin yuvası ısı yalıtımlı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir çimento fabrikasının bahçesine kurulan kedi evi, 100’e yakın sokak kedisine sıcak yuva oldu. Isı enerjisinin kullanıldığı yuvalarda kediler kış mevsiminde üşümeyecek.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir çimento fabrikası, tesis içerisinde ve çevresinde yaşayan sokak kedilerini korumak amacı ile farklı bir projeye imza attı. Kedilerin korunması için fabrika içerisinde boş bir alana ısı yalıtımlı ‘kedi evi’ inşa edildi. Çevredeki kediler, buradaki kedi evine yerleştirildi. Aç ve susuz kalmaları önlenen kedilerin güvende olmaları da sağlandı. Kedilerin kışın üşümemeleri için ise fabrikanın ısı enerjisinin aktarıldığı gaz betondan kedi yuvaları yapıldı. Fabrika çalışanlarının inşa ettiği kedi evindeki kedilerin her gün mamaları verilip, temizlik ve bakımları yapılıyor. Ayrıca kedilerin düzenli olarak veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolleri yapılıyor.

“Sokak hayvanlarının mutlu ve sağlıklı olması için uğraş veriyoruz”
Proje hakkında bilgiler veren Nuh Çimento Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Ersin Başyıldız, “Yaşamak için önce yaşatmak gerekir. Sokak hayvanlarını çok seviyoruz. Sevimli dostlarımız yaşamımızın bir parçası, iyi ki varlar. Onlar için verdiğimiz mücadele tüm çalışanlarımız ve çocukları tarafından takdir topluyor. En az çalışanlarımız kadar aynı kampüsü paylaştığımız sokak hayvanlarının da mutlu ve sağlıklı olması için uğraş veriyoruz. Bunu vicdani bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu projeyle, fabrikamızın ısı enerjisini aktaracağımız, kendi üretimimiz olan gaz betondan yapılmış kedi evlerimiz ile kışın sıcak, yazın serin yuvalarda sevimli dostlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşıladık, bunun yanında beslenme ve bakımlarını da üstlendik. 66 odalı evimizdeki Kedilerimize her gün mamaları veriliyor, temizlik ve bakımları yapılıyor, düzenli olarak veteriner kontrolü ile sağlıklı yaşam sürmeleri sağlanıyor” dedi.

“Tüm kedilerimiz için ayrı ayrı isim koymayı da planlıyoruz”
Yuvada 100’e yakın kedinin olduğunu ifade eden Başyıldız, “Farklı cinsten yüze yakın kedisi olan ve kısa süre önce fabrika lojmanımızdan taşınan emektar çalışanımızın bize bıraktığı sevimli dostlarımızın daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri bize huzur veriyor. Sokak hayvanları için tüm kuruluşların bu imkanları sağlayabilmesinin kolay olmayacağını biliyoruz. Bu anlamda şirket olarak bakış açımız ve çalışanlarımızla paylaştığımız en önemli mesaj; her nerede olursa olsun sokak hayvanlarının ihtiyacı olan tek şey sevgi diyoruz. Bu sevgiyi çocuklarımıza da aşılamak suretiyle oluşacak farkındalık ile sokak hayvanlarının her geçen gün daha iyi şartlara sahip olacağına inanıyoruz. Bunun dışında da evlerimizden arta kalan bir kap yemeği ve suyu sevimli dostlarımızla paylaşmayı arzu ediyoruz. Çalışanlarımızın ziyaretleri ve ilgisi sayesinde kedilerimiz hak ettikleri sevgiyi görmüş oluyor. Bu arada şirket içi isim yarışması yaparak tüm kedilerimiz için ayrı ayrı isim koymayı da planlıyoruz” diye konuştu.

“Yaşam alanları sık sık dezenfekte ediliyor”
Kedilerin sağlıklı yaşamaları için yaşam alanlarının sürekli dezenfekte edildiğine dikkat çeken Başyıldız, “Soğuk ve sıcaktan korunmaları için kış aylarına gelmeden önce ısı yalıtımını da sağlayacağız. Fabrikamızın ısı enerjisini aktaracağımız kedi evimizde sıcacık bir kış dönemi geçirmeyi hedefliyoruz. Onlar için en iyi şartları sağlayamaya çalışıyor, yaşam alanları sık sık dezenfekte edilip hijyenik ortama önem veriliyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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