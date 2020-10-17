İzmit Körfezi'nde kirlilik



Ergün AYAZ-Nabi YAZICI/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesi sahilinde bilinmeyen bir madde, kirliliğe neden oldu. Hafta sonu balık tutmaya gelenler hayal kırıklığı yaşadı.

Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde, deniz üzerinde kahverengi bir maddenin kirliliğe neden olduğu görüldü. Sahil şeridinin bir kısmını kaplayan maddenin ne olduğu henüz belirlenemedi. Vatandaşlar yaşanan kirlilikle ilgili olarak yetkililere haber verdi. Hafta sonu balık avlamak için sahile geldiğini söyleyen Selim Dursun, "Balık tutmak için sahile indiğimde kirlilikle karşılaştım. Talaşa benzer bir ürün olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman Tütünçiftlik sahilinde buna benzer kirlilikler görülüyor. Bu konuya bir an önce çözüm bulunması gerekir. Bir keyfimiz var o da balık tutmak ama bu kirlilik keyfimizi kaçırıyor" dedi.

Denizin zaman zaman kirlendiğini söyleyen Seyfettin Kayalı ise, "Elektrikli motorumla sahilde gezinti yapıyorum. Ama bugün sahil şeridinin kirli olduğunu görünce keyif alamadım" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Ergün AYAZ-Nabi YAZICI

2020-10-17 16:10:33



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