Roman Dernekleri Federasyonu'ndan, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu



Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te Roman Dernekleri Federasyonu üyeleri, bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle spor yorumcusu Erman Toroğlu'nu protesto edip, hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bir televizyon kanalında Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'nın sözleşmesi ile ilgili tartışma sırasında, "O teknik adam var ya, tam tiyatro. Böyle bir tiyatro görmedim ben. Burayı ne zannediyor? Böyle çingenelik olur mu ya? Çingenelik... Affedersin, çingenelik bu. Ne diyeyim abi, ne taraftan tutsam o tarafa kötü gidiyor" sözlerini kullanan spor yorumcusu Erman Toroğlu, İzmit'te Roman Dernekleri Federasyonu üyeleri tarafından protesto edildi. Kocaeli Adliyesi önünde toplanan Roman Dernekleri Federasyonu'na üye derneklerin başkanları, Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından açıklama yapan Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, "Bir spor kanalındaki futbol yorum programında Erman Toroğlu transferlerle ilgili bir açıklama, bir yorum yaptığında, 'Çingenelik yapıyorlar' sözünü kullanmıştır. Spiker kendisini uyarmasına rağmen, 'Buna çingenelik derler' gibi cümlelerle daha fazla konunun üzerine giderek Türkiye'de yaşayan milyonlarca Roman vatandaşını bu anlamda gerçekten rencide etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti yasalarında, TCK 216/b maddesinde düzenlenen, 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi 6 aydan, 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' yönündeki hükmü açıkça ihlal ettiği ortadadır. Bizler de bahsedilen kanun nezdinde bugün savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Ahmet Çokyaşar çok üzüldüklerini ifade ederek, açıklamasına şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün insanlar birdir ve beraberdir. Bizi hiç kimse ayrıştırmamalıdır. Kimsenin, kimseye bir üstünlüğü yoktur. Milli birlik ve gayretler içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün Roman vatandaşları devletine, milletine bağlı olarak yaşamıştır ve hiç kimse bizi ayrıştıramayacaktır. Bu memlekette yaşayan diğer insanlar gibi hepimiz bir ve beraberiz. Bu yüzden, bu suç duyurusunda bulunmamızın sebebi, artık bunları görmek ve yaşamak istemiyor olduğumuz içindir. Bu ilk değil. Bu sadece bir tane örnek. Daha önce yüzlerce, binlerce kez bunun örneklerini gördük. Bundan dolayı çok da üzüldük. Bu yüzden, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre gereğinin yapılmasını istiyoruz. Erman Toroğlu'nu da bundan sonra spor yorumcusu olarak görmeyeceğimizi ve Romanlar olarak artık onu izlemeyeceğimizi kamuoyuna beyan ediyoruz."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-01-11 15:22:31



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