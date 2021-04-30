Sepaş Enerji´den abonelik ve ödeme işlemleri açıklaması

KOCAELİ, (DHA)Elektrik tedarikçisi Sepaş Enerji, tam kapanma süreci boyunca hizmet vereceğini duyurdu.Sepaş Enerji, 17 Mayıs´ta sona erecek tam kapanma süreci boyunca bütün hizmet kanallarıyla çalışmalarına devam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Evden çıkmaya gerek kalmadan; 'Sepaş Cebinde' mobil uygulaması, e-devlet platformu ve www.sepas.com.tr adresindeki online işlemler menüsü üzerinden veya 444 5 186 telefon numaralı çağrı merkezi aracılığıyla abonelik ve ödeme işlemleri günün her saati yapılabilmektedir. Ayrıca Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya´daki 26 müşteri hizmetleri merkezi de hafta içi 10.00-12.00 / 13.00 16.00 saatleri arası hizmetlerine devam edecektir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli DHA
2021-04-30 12:21:11
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