157 yıl önce sürgün edilen Çerkesler karaya çıktıkları kıyılarda anıldı

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Çarlık Rusya tarafından 157 yıl önce Türkiye’ye sürgün edilen Çerkesler, denizden teknelerle gelerek karaya çıktıkları Kocaeli'nin Kandıra ilçesi sahillerinde denize çelenk bırakılarak anıldı.

157 yıl önce Çarlık Rusyası tarafından toplanılarak Türkiye’ye sürgün edilen Çerkes vatandaşlar Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan ve ilk ayak bastıkları yerlerden olan Karaağaç Köyü ve Babalı sahilinde anıldı. Anma programına Uzuntarla Adige Derneğinden Nurullah Horel, Ketenciler Çerkes Derneği Başkanı Birgül Özkanlı, Sakarya Kafkas Derneği Başkanı Orhan Sarı, Hendek Kafkas Derneği Başkanı Kamil Şirinel ve Eski Dernek Başkanı Sami Korkut katıldı. Karaağaç Köyündeki Sürgün Mezarlığında saygı duruşunun ardından dua edilerek başlayan anma töreni, Babalı Sahilinde denize bırakılan çelenkle devam ederken, Ketenciler Wored Grubu İstanbulako Ağıdını seslendirdi. Anma programına günün anlam ve önemine değinilen konuşmaların ardından sona erdi.

Öte yandan anma programları kapsamında dernek yöneticileri İzmit İlçesinde bulunan Çerkes Sürgünü Anıtına karanfil bıraktı.

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