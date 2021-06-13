Kuyuya düşen kedi ve yavrusu kurtarıldı

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Ergün AYAZ/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de yaklaşık 5 metrelik kuyuya düşen kedi ve yavrusu AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi´nde, boş bir yağmur suyu giderinin bulunduğu yaklaşık 5 metrelik kuyudan kedi sesi duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve AKUT ekiplerine

bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan AKUT Kocaeli ekibi, akordiyon merdiven sarkıtıp kuyunun dibine indi. Ekiplerin kurtardığı kedilerin iyi durumda olduğu belirlendi. Kediler, bulundukları ortamda bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ

2021-06-13 13:40:58



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