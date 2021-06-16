Teknofest ekibine Gebze Belediyesi’nden destek

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze’den Teknofest 2021 yarışmasına katılacak TOAF takımının ana sponsoru oldu.

Gebze Belediyesi ile ilçede bulunan üniversite arasında iş birliği protokolü imzalandı. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı belediye hizmet kompleksi içerisinde yer alan başkanlık makamında düzenlenen törende Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve üniversite rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, üniversite TOAF takımı ana sponsorluk anlaşmasına imza attı. İmzalanan anlaşmayla Gebze Belediyesi Teknofest 2021 yarışmasına katılacak üniversite öğrencilerinden oluşan TOAF Takımı’nın ana sponsorluğunu üstleniyor. İmza töreninde açıklamada bulunan Başkan Büyükgöz, “Üniversitemiz bizim alameti farikamızdır, medarı iftiharımızdır. Belediye ile üniversitemiz arasında bir işbirliği anlaşmamız var. Bu doğrultuda gençlerimizin taleplerini önemsiyor ve destek olmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Arge ve gençliğe yatırımın önemine değinen Büyükgöz, “Bu ekip Teknofest yarışmalarında ikinci oldu. Bundan sonraki yarışmalarda da daha büyük başarılara imza atacaklardır buna canı gönülden inanıyoruz. Gençlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

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