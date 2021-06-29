Kocaeli´de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA), (DHA)KOCAELİ´de, FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY´ye yönelik, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-06-29 10:30:48



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