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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

El emeği oyuncaklarla çocukları sevindirdiler

İHA

El emeği oyuncaklarla çocukları sevindirdiler

KOMEK kursiyerleri Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlık çalışanlarının çocuklarına amigurumi oyuncak hediye etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nın kalplere dokunan Vefa Hareketi, bu defa çocukların karne sevinci oldu. KOMEK İlimtepe Kurs Merkezi kursiyerleri, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarının hastane çocuk oyun odasında eğitim gören çocuklarına amigurumi oyuncak hediye etti. Hediyelerini alan öğrenciler, karne günü gelen bu güzel oyuncaklar için KOMEK Ailesine teşekkür etti. Kursiyerler, pandemi koşullarında zor şartlarda çalışan sağlıkçılara destek olmanın mutluluğunu yaşadı.
Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarının çocuklarına çizgi kahramanlarını amigurumi tekniği ile örerek hediye eden kursiyerler, çocukların yanında olarak karne sevinçlerini birlikte yaşadı. Karne hediyelerini alan çocuklar oyuncaklarla kreşte bir süre oynadıktan sonra mutluluklarını akşam iş dönüşü anne babalarıyla birlikte yaşadılar.
KOMEK Vefa hareketi sayesinde şimdiye kadar binlerce çocuk, yapılan hediyelik oyuncaklar ve giyecekler sayesinde mutluluğu yaşadı. Kimi çocuk KOMEK Vefası sayesinde ilk kez oyuncak sahibi olurken kimi çocukta yeni bir elbise, ayakkabı ve mont giymenin sevincini yaşadı. KOMEK Vefası sayesinde yetim ve yoksul çocuklara el uzatan KOMEK, kursiyerleri gün geldi kilometrelerce uzaktaki Şanlıurfa Ceylanpınar Gellegöç İlkokulundaki bir öğrencinin gözünde geleceğe umut ışığı oldu.

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