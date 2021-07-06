Öğrencilerin LGS başarısı

Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü 8. sınıf öğrencileri, katıldıkları LGS sınavında önemli başarı elde etti.

6 Haziran’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 milyonun üzerinde öğrencinin girdiği LGS sınavının sonuçları 30 Haziran'da açıklandı. Türkiye geneli sonuçlarına göre Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsü, yüzde 0,5'lik dilimde 6 öğrenci, yüzde 1'lik dilimde 7 öğrenci, yüzde 2'lik dilimde 12 öğrenci, yüzde 3'lük dilimde 19 öğrenci, yüzde 5'lik dilimde 29 öğrenci, yüzde 10'luk dilimde 46 öğrencisinin yer almasını sağladı.



"Eksikliklerini giderme olanağı sunuyoruz"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüs Müdürü Mahmut Kalcı, "Eğitimimizde uyguladığımız kişiye özgü öğretim modelini, ulusal sınavlara hazırlık aşamasında da yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak Metodbox ile uyguluyoruz. Ulusal sınavlara tam hazırlık sistemimiz çerçevesinde LGS ve YKS'de her yıl çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Dijital eğitimimiz, tecrübemizi en iyi şekilde aktarabilmek için kullandığımız en önemli araçlarımızdan biri. Tüm Bahçeşehir Kolejlerinde eş zamanlı olarak uygulanan "Ulusal Sınavlara Hazırlık Sistemi" ile öğrencilerimiz 5. sınıftan itibaren düzenli olarak liseye geçiş sınavına yönelik deneme sınavlarına katılır. Öğrencilerin deneme sınavlarındaki sonuçları üzerinden eksikleri tespit edilerek gerekli çalışmalar yapılır. Ulusal sınavlara hazırlık sürecinde izlediğimiz yöntemler, yapay zeka teknolojisinden yararlanarak kurguladığımız dijital eğitimimizin de önemli unsurlarından biri. Yapay zeka tabanlı kişiye özgü öğrenme platformumuz Metodbox ile sınavlara hazırlanan öğrencilerimize etkin ölçme değerlendirme araçları ve bu doğrultuda kazanım eksikliklerini giderme olanağı sunuyoruz" dedi.



"Destek olmaya devam edeceğiz"

Metodbox'ta yer alan dijital soru bankasının, 7, 8 ve 12. sınıf düzeylerindeki öğrencilere kazanım eksikliklerini tamamlama ve tam öğrenmeyi sağlama olanağı sunduğunu kaydeden Kalcı, "Böylece eğitimimizde uyguladığımız kişiye özgü öğretim modelini, ulusal sınavlara hazırlık aşamasında da yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak Metodbox ile uyguluyoruz. Böylece öğrencilerimize hedefe yönelik hazırlık yapma ve hedeflerine olan uzaklıklarını yakından takip edebilme olanağı sunuyoruz. Kurum olarak tüm bunları yaparken çocuklarımızın sosyal aktivitelerden geri kalmamasını ve çok yönlü gelişmelerini sağlamayı da kendimize ilke edinmiş bulunmaktayız. Evet, bir sınav gerçeği var ama biz bu gerçeğin öğrencilerimiz için kaygıya dönüşmemesi adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şimdi öğrencilerimizi yoğun bir dönem bekliyor. Sıra sınavda gösterdikleri başarıları yerinde tercihlerle taçlandırmaya geldi. Bu süreçte de onlara destek olmaya devam edeceğiz. Başarıda emeği geçen sevgili öğrencilerimize, velilerimize ve değerli öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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