Su borusu tamir ederken ölen yaşlı adam defnedildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde su borusu tamir ederken fenalaşıp ormanlık alana düşen 66 yaşındaki adam defnedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Nevzat M. arı kovanlarının bulunduğu bölgedeki patlak su borularını tamir etmek için dağlık alana gitti. Bir süre babasından haber alamayan Ali M., olay yerine gidince babasını yerde hareketsiz şekilde yattığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ormanlık alana düşen 66 yaşındaki Nevzat M., yapılan çalışmalar sonucunda düştüğü yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Nevzat M'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Nevzat M'nin cenazesi, Dörtyol Cami'nde kılınan namazın ardından, Değirmendere Garipler Mezarlığı'na defnedildi.

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