Kocaeli'de ormanlarda yangına karşı denetim

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Valiliği tarafından girilmesi yasaklanan ormanlık alanlarda denetim yaptı. Ekipler, ormana girmek isteyenlere izin vermedi.
Kocaeli Valiliği tarafından alınan kararla, hava sıcaklığının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ateş yakılması, ormanlık alanlara girilmesi, havai fişek atılması ikinci bir emre kadar yasaklandı. Kent genelinde bulunan ormanlarda polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı. Polis ekipleri, bazı noktalarda yolu keserek ormanlara girişe izin vermedi. Ekiplerin ormanlık alanlardaki denetimleri sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-07-31 14:14:42
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