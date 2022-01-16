TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Edirnespor: 0

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor, 18. haftada konuk ettiği Edirnespor’u 10 mağlup etti.



Stat: Belediye Derincespor

Hakemler: Serkan Gürbüz x, Yusuf Şimşek xx, Abdullah Polat xx

Belediye Derincespor: Taha Ayan xxx, Bertuğ Başdemir xxx (Barış Bozdilki dk. 62), Efe Karaoğlu xx, Melih İnan xxx (Muhammet Fatih Yıldırım dk. 90 ?), İlker Cihan xxx, Ramazan Özkabak xxx (Uğurcan İkikardeş dk. 62 xx), Tayfun Kırca xxx, Berkay Çakır xxx, Muhammed Enes Yılmaz xxx (Mert Somay dk. 74 xx), Sercan Uslu xxx, Mesut Can Tunalı xxx

Edirnespor: Ramazan Evren Üstündağ xx, Kaan Dorak xx, Gencay Erten xx, Sertaç Gökaltın xx (Güney Gençel dk. 78 x), Uğur Erk xx, Gökay Eser xx (Çağlar Özel dk. 72 x), Barış Dillioğlu xx, Furkan Sakı xx, Önder Akdağ xx (Erkan Şentürk dk. 72 x), Engin Berk Nebioğlu xx, Emrah Bedir xx (Atakan Serin dk. 78 x)

Gol: Muhammed Enes Yılmaz (dk. 64) (Belediye Derincespor)

Sarı kartlar: Efe Karaoğlu, Ramazan Özkabak (Belediye Derincespor), Erkan Şentürk, Furkan Sakı (Edirnespor)

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