

Ergün AYAZDinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İSTANBUL´a etkili olan kar yağışı nedeniyle geçişlere izin verilmeyince TEM Otoyolu Kocaeli geçişi boş kaldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul istikametine dün akşam saatlerinden itibaren geçişlere izin verilmiyor. Kocaeli´de trafik ekipleri, İstanbul yönüne giden TIR ve kamyonları durdurarak irsaliyelerini kontrol etti. İstanbul sınırı olan Şekerpınar gişelerinden itibaren araçların geçişine izin verilmedi. Sürekli yoğun bir trafik akışının olduğu TEM Otoyolu Kocaeli geçişinin İstanbul istikameti, geçişlere izin verilmeyince boş kaldı. Zaman zaman Kocaeli´ne gidecek araçların yoldan geçiş yaptıkları görüldü.

MOTOSİKLETLİ KURYELER ÇALIŞMAYACAK

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından duyuru yaparak, kar yağışı nedeniyle motosikletli kuryelerin çalışması izin verilmeyeceğini belirterek, "İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle, il genelinde 25 Ocak 2022 günü saat 12.00 itibariyle ev ve iş yerlerine hizmet veren motokuryelerin çalışmasına, motosiklet ve mobilet kullanımına 26 Ocak sabahına kadar izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-01-25 12:30:26



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