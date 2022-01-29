Koronavirüs tedavisi gören havalimanı çalışanı kurtarılamadı

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Ergün AYAZ/ KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesindeki Cengiz Topel Havalimanı´nda hava kurtarma ve yangınla mücadele memuru Neslihan Kesim Lermi (39), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli 112 Acil Sağlık Hizmetleri´nde 20072016 yıllarında çalışan ve ardından Cengiz Topel Havalimanı´nda hava kurtarma ve yangınla mücadele memuru olarak göreve başlayan Neslihan Kesim Lermi, bir süre önce koronavirüs nedeniyle İzmit Seka Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Sağlık durumu kötüleşen Lermi, doktorların tüm müdahalesine rağmen. 6 aylık bebeğinin olduğu öğrenilen Neslihan Kesim Lermi´nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Trabzon´a götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ

2022-01-29 16:33:40



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