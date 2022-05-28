Yok artık! vasiyet bile dijitalleşti Bu uygulama ile ölmeden önce sevdiklerinize son mesajınızı bırakıp, vasiyetinizi yazabileceksiniz Girişimci Bekir Güzeller: “Legizi uygulaması, kişilerin özel olarak veya herkese açık bıraktıkları mesajların vefat ettikten sonra ulaşmasını sağlar”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yok artık! vasiyet bile dijitalleşti Bu uygulama ile ölmeden önce sevdiklerinize son mesajınızı bırakıp, vasiyetinizi yazabileceksiniz Girişimci Bekir Güzeller: “Legizi uygulaması, kişilerin özel olarak veya herkese açık bıraktıkları mesajların vefat ettikten sonra ulaşmasını sağlar”

İHA

Yok artık! vasiyet bile dijitalleşti Bu uygulama ile ölmeden önce sevdiklerinize son mesajınızı bırakıp, vasiyetinizi yazabileceksiniz Girişimci Bekir Güzeller: “Legizi uygulaması, kişilerin özel olarak veya herkese açık bıraktıkları mesajların vefat ettikten sonra ulaşmasını sağlar”

– Genç bir girişimci tarafından hayata geçirilen uygulama sayesinde, insanlar ölmeden önce, sevdiklerine son mesaj bırakıp, vasiyetlerini yazabilecek. Mesaj, kişi öldükten sonra ilgili yerlere iletilecek. Girişimci Bekir Güzeller tarafından hayata geçirilen ‘Legizi’ uygulaması Türkiye’den dünyaya açılacak.
Dijitalleşen dünyada, geleneksel bir yöntem daha teknolojiye yenildi. Genç girişimci Bekir Güzeller tarafından hazırlanan uygulama sayesinde vasiyet, ölmeden önce son mesaj dijital ortamda tutulacak. Kişi öldükten sonra mesaj ve vasiyet ilgili yerlere ulaşacak. Uygulamaya, ‘Legizi’ ismi verilirken Kazakistanlı iş insanı Dauren Bozanov da, fikre yatırım yapma kararı aldı.

“Mektupların ulaşması için kişinin vefat etmesi gerekmektedir”
Fikri hayata geçiren girişimci ve kurucu Bekir Güzeller, “İnsanlar, Legizi ile hem özel bir mektup, hem de herkese açık bir mektup bırakabilir. Mektupların ulaşması için kişinin vefat etmesi gerekmektedir. Vefat etmeden önce planlanmış mektuplar alıcılara ve herkese bırakabilir. Uygulama dijital miras ve fiziksel mirasları bırakmaya da ver verecektir. Henüz gelişim aşamasında yayınlanan uygulama geleceğe yönelik insanların tüm planlamalarını yapmalarını sağlayacaktır. Legizi’yi dünyaya açmayı planlıyoruz” dedi.
Uygulamanın şuan için sadece Türkiye de yayınlandığını ifade eden Bekir Güzeller, “Sonrasında Kazakistan ve diğer ülkelere de entegre edilecektir. Uygulama üzerinden kimliklerini doğruladıktan sonra, kullanıcılar gelen kutusunda kaç kişinin mesaj bıraktıklarını görebilirler. Fakat kimin bıraktığını göremezler. Mektubu bırakan kişi vefat ettikten sonra mektup, diğer kullanıcının gelen kutusuna kilitli bir şekilde düşmektedir. Mektubu okumak için nihai bir karar olup olmadıklarından emin olmalarını sağlayan son bir uyarı mesajıyla karşılaşırlar. Onayladıktan sonra kilit açılır ve mektubu okuyabilirler. Kişiler herkese açık bir mektup bıraktıklarında, yayınlanması için yine kişinin vefat etmesi gerekmektedir. Kısacası sadece vefat edenlerin bıraktıkları mektup gözükmektedir” diye konuştu.

“Dijital vasiyeti, uygulama kaydı onaylanmış olan herkes kullanabilir”
Dijital vasiyeti, uygulama kaydı onaylanmış olan herkesin kullanabileceğini ifade eden Bekir Güzeller, “Uygulamayı sadece mektup bırakmak için değil, özel olarak kullanıcının kendisine bırakılmış mektupları ve herkese açık paylaşılmış diğer insanların mektuplarını okumak için kullanabilir. Herkes kaybettiği bir yakınından, kaybetmeden önce son sözlerini duymak isterdi. Ailesine, akrabalarına ve yakın arkadaşlarına sevgi dileklerini veya paylaşamadıkları sırlarını paylaşabilmek için kullanabilirler. Özellikle riskli bölgelerde askerlik yapan kişilerin yada hastalığı ileri seviye olan kişilerin kullanması daha etkili olabilir. Fakat burada kişileri ayırt etmemek gerekiyor. Ölümlü dünya kimin ne zaman vefat edeceğini bilemeyiz” şeklinde konuştu.

Sistem güvenliği nasıl sağlanıyor?
Sistemin güvenliği ile ilgili bilgiler veren kurucu Bekir Güzeller, “Biz aslında sistem güvenliğini en iyi hale getirebilmek için uzun bir çalışma sağladık. Kayıtlı, kayıtsız kullanıcıların tüm fonksiyonlarını düşündük. Kayıtlı bir kullanıcı kayıtsız bir kullanıcıya mesaj gönderirken, göndereceği kişinin yasal isim soy ismini ve güncel numarasını girmelidir. O kullanıcı kayıt olurken veya kayıtlıyken o numaranın o isim ve soy isimle kayıtlı olup olmadığını kontrol eder. Eğer numarasını değiştirip kayıt olursa, o kişinin mesajı ulaşmaz. Mesajı okumak için kimliğini doğrulaması gerekecektir. Eğer sistemsel bir hata ile kişinin yanlış vefat etme uyarısına maruz kaldığında, 1 haftalığına o kullanıcının tekrar uygulamaya girip, hala hayatta olduğuna dair bir doğrulama istiyoruz. Eğer onu doğrulayamadığı takdirde 1 haftanın sonunda mektup doğrulanmış alıcıya ulaşır. Tüm özel mesajlar bizlerin bile göremeyeceği bir sistem üzerine kuruldu. Sadece biz herkese açık bırakabilen mektupları görmekteyiz. O mektupları onay aşasına sokmak zorundaydık. Çünkü vefat etmeden önce yanlış yönelimlerle alakalı insanları kötü yola etkileyecek bir durumsa biz o mektupları reddediyoruz ve kişiyi bilgilendiriyoruz. Eğer uygun bir içerikse mektupları onaylıyoruz ve kişi vefat ederse o mektup yayınlanıyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

6 bin yavru balık İzmit Körfezi’ne salındı 2017 yılından bu yana 30 bin yavru balık denizle buluştu
YEREL HABERLER 6 bin yavru balık İzmit Körfezi’ne salındı 2017 ...
Kocaelispor’da Babacar Gueye’nin sözleşmesi feshedildi
YEREL HABERLER Kocaelispor’da Babacar Gueye’nin sözleşmesi ...
İzmit Körfezi´ne 6 bin balık daha bırakıldı 
YEREL HABERLER İzmit Körfezi´ne 6 bin balık daha bırakıldı 
Yanı başında silah arkadaşlarını şehit veren emekli yarbaydan ders niteliğinde kitap
YEREL HABERLER Yanı başında silah arkadaşlarını şehit veren emekli ...
Bakan Varank ile Azerbaycan’da bilim şov
YEREL HABERLER Bakan Varank ile Azerbaycan’da bilim şov
Dilovası’nda huzur evi
YEREL HABERLER Dilovası’nda huzur evi
Depoyu sahte alkol imalathanesine çevirmişler
YEREL HABERLER Depoyu sahte alkol imalathanesine çevirmişler
Topu çalılığa kaçan çocuk, kayıp İsmail'in cesedini buldu
YEREL HABERLER Topu çalılığa kaçan çocuk, kayıp İsmail'in cesedini ...
Dev projede hak sahipleri tapularına kavuştu
YEREL HABERLER Dev projede hak sahipleri tapularına kavuştu
YTÜ Tekno GSYO, Avrasya’nın en büyük Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon zirvesinde
YEREL HABERLER YTÜ Tekno GSYO, Avrasya’nın en büyük Ar-Ge, teknoloji ...
Kocaeli'de ormanlık alanda çocuk cesedi bulundu İki gündür kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Kocaeli'de ormanlık alanda çocuk cesedi bulundu İki ...
Binali Yıldırım'ı kolundan tutup evine götürdü, kalabalık kahkahaya boğuldu
YEREL HABERLER Binali Yıldırım'ı kolundan tutup evine götürdü, ...
Binali Yıldırım: Erdoğan'ı indiremezsiniz, gücünüz de yetmez
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Erdoğan'ı indiremezsiniz, gücünüz de ...
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım: “Varsa yoksa ‘Recep Tayyip Erdoğan’ı indirelim’ diyorlar, indiremezsiniz, gücünüz de yetmez” “27 Mayıs, yüz karası bir olaydır” “Sorunu olmayan delilerle ölülerdir”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım: “Varsa ...
Gemi mezarlığı Çürümeye terk edilen gemiler, yeniden sefere çıkmayı bekliyor
YEREL HABERLER Gemi mezarlığı Çürümeye terk edilen gemiler, yeniden ...
Başkan Aygün: "Kalkınma yerelden başlar"
YEREL HABERLER Başkan Aygün: "Kalkınma yerelden başlar"
Körfez'in projeleri Ankara'da masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Körfez'in projeleri Ankara'da masaya yatırıldı
Şehit ve gazi aileleri için mücadele edecekler
YEREL HABERLER Şehit ve gazi aileleri için mücadele edecekler
Derince'de vezneler hafta sonu açık olacak
YEREL HABERLER Derince'de vezneler hafta sonu açık olacak
Kartepe Meydan Projesi'nde sona gelindi
YEREL HABERLER Kartepe Meydan Projesi'nde sona gelindi
BAŞKEM'de kadınlar seramik çini boyama öğreniyor
YEREL HABERLER BAŞKEM'de kadınlar seramik çini boyama öğreniyor
Hereke Halısı ilgi gördü
YEREL HABERLER Hereke Halısı ilgi gördü
Yangında hasar gören Bahtiyar Cami yenilendi
YEREL HABERLER Yangında hasar gören Bahtiyar Cami yenilendi
Belediye personeline etik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Belediye personeline etik eğitimi verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.