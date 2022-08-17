TÜBİTAK'ta yeni nesil ulaşım teknolojisi 'Hyperloop' geliştirme yarışması 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜBİTAK'ta yeni nesil ulaşım teknolojisi 'Hyperloop' geliştirme yarışması 

DHA

TÜBİTAK'ta yeni nesil ulaşım teknolojisi 'Hyperloop' geliştirme yarışması 


Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/GEBZE (Kocaeli), (DHA)TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde TEKNOFEST kapsamında 'Hyperloop Geliştirme Yarışması' düzenleniyor. Test ve kontrollerden geçen araçlar, yarın vakumlanmış tünelden geçme yarışmasına katılacak.
TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), `hyperloop´ teknolojisi alanında üniversiteli öğrencilerin teşvik edilmesi ve kendilerini de geliştirmeleri adına TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk defa `Hyperloop Geliştirme Yarışması´ düzenleniyor. `Beşinci nesil ulaşım modu´ olarak tanımlanan hyperloop teknolojisi kapsamındaki yarışmada tasarlanan araçlar, vakumlu tünelden raya temas etmeden 120 kilometre üstüne çıkmaya çalışacak. Test ve kontrollerden geçen araçlar, yarın vakumlanmış tünelden geçme yarışmasında yer alacak. 
TEKNİK KONTROLLERDEN GEÇİRİLİYOR
TÜBİTAK öncülüğünde, TCDD'nin ve diğer paydaşların destekleriyle düzenlenen `Hyperloop Geliştirme Yarışması´na 55 üniversiteden öğrencilerin kurduğu 57 takım başvurdu. 16 takımdan yaklaşık 250 yarışmacının yer aldığı yarışmanın final etabı start aldı. Takımların gelişme raporu, teknik tasarım raporu, yarış öncesi kontrol listesi, uzaktan kontrol ve kapsül hareketi başlıklarından aldıkları puanlar değerlendirilerek, araçlar yarın yarışmaya katılabilecek.
`ÖDÜLÜMÜZ AVRUPA'DAKİ YARIŞLAR´
TÜBİTAK Enstitü Müdür Yardımcısı Tolgahan Kaya, yarışmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"38 üniversitenin kurmuş olduğu 16 takım yarışmak için buradalar. Tünele girip en yüksek hıza çıkmaya çalışacaklar. Bu teknolojiden bahsedecek olursak. Araçların tekerlekleri yere sürtünüyor ve rüzgar direncini yenmeye çalışıyorlar. Biz ise vakumlanmış bir tünelde araçların kendilerini yükselterek ve yüksek hızlara ulaşması sağlanıyor. Bu teknoloji dünyada yeni çalışılan bir konu ve halen ticari bir ürün yok. Biz de Türkiye olarak dahil olmak istedik. Avrupa'daki en yetkin altyapıyı kurmuş olduk. 16 takımdan 13 tanesi araç yapmayı başardı. Bugün teknik kontrollerde mıknatıs kullanarak kendini yükseltebilen bir araç başarıyla testten geçti. Tünel içerisinde 120 kilometre saate ulaşabilme imkanı var. Bunu yapabilen takımı Avrupa´daki düzenlenecek yarışlara götüreceğimizin ödülünü veriyoruz." 
'KONTROLÜ BAŞARIYLA GEÇEN TAKIMLAR YARIŞMAYA KATILACAK´
Başuzman Araştırmacı Orhan Kütük ise "Üniversitelilerin yapmış olduğu araçlar tünel güvenliği ve insan sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde birtakım kontroller yapıyoruz. Araçların ağırlıklarını kontrol ediyoruz altyapıya zarar vermemesi için. Tünele sığabilmeleri için ölçülerini kontrol ediyoruz. Daha sonra tünel içi ile haberleşebilmesi için haberleşme kontrolü, frenler ve tünel içi navigasyon sistemlerini kontrol ediyoruz. Kontrolü başarıyla geçen takımlar etiket alarak yarışmaya katılma hakkı kazanıyorlar" diye konuştu. (DHA)DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR
2022-08-17 16:01:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de "16. Sevgide Buluşalım" etkinliği düzenlenecek
YEREL HABERLER Kocaeli'de "16. Sevgide Buluşalım" etkinliği ...
Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler anıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler anıldı
Kocaeli'de uygulama noktasında ters yönden gelen otomobilin çarptığı polis yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de uygulama noktasında ters yönden gelen ...
Depremin 23'üncü yıl dönümünde acılar tazelendi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Depremin 23'üncü yıl dönümünde acılar tazelendi/ Ek ...
Depremin 23'üncü yıl dönümünde acılar tazelendi
YEREL HABERLER Depremin 23'üncü yıl dönümünde acılar tazelendi
Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler dualarla ...
Karamürsel'de 300 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Karamürsel'de 300 kök Hint keneviri ele geçirildi
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin merkezi Gölcük'te anıldı
YEREL HABERLER Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin ...
Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz (4)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi ...
Bakan Soylu, Gölcük'teki deprem anma töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Gölcük'teki deprem anma töreninde ...
Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz (3)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi ...
Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz (2)
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi ...
Bakan Soylu'dan Gaziantep'te camilerden yapılan anonsa ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan Gaziantep'te camilerden yapılan ...
İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de deprem şehitlerini anma etkinliğine katıldı:
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de deprem şehitlerini ...
Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi ...
AKUT ekipleri Gölcük'teki "batık şehre" dalış gerçekleştirdi
YEREL HABERLER AKUT ekipleri Gölcük'teki "batık şehre" dalış ...
Kocaeli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden ...
Karamürsel'de motosikletten düşen çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Karamürsel'de motosikletten düşen çocuk yaralandı
Motosiklet kazasında ölen Buğra, toprağa verildi
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında ölen Buğra, toprağa verildi
Hyperloop Geliştirme Yarışması Kocaeli'de sürüyor
YEREL HABERLER Hyperloop Geliştirme Yarışması Kocaeli'de sürüyor
Marmara Depremi'nde Gölcük'te oluşan "batık şehir" görüntülendi
YEREL HABERLER Marmara Depremi'nde Gölcük'te oluşan "batık şehir" ...
Kocaeli'de 19 bin yapının deprem etüt çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 19 bin yapının deprem etüt çalışması ...
17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti
YEREL HABERLER 17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti
Babasının 45 yıl önce adım attığı kimya sektöründe 40 ülkeye ihracat yapıyor
YEREL HABERLER Babasının 45 yıl önce adım attığı kimya sektöründe 40 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.