Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkıp, savrularak devrilen TIR'ın şoförü Tanju Karamert (52) yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Çayırköy Mahallesi Çayırköy iç yolunda meydana geldi. Tanju Karamert'in kullandığı 41 ADT 051 plakalı hafriyat yüklü TIR, kontrolden çıkıp savrulmaya başladı. Bir süre savrularak ilerleyen TIR, yol kenarına devrildi. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Karamert, tedaviye aldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2022-08-21 17:03:36



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