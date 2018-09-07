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Kocaeli'nde rekor kokain ele geçirildi
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Kocaeli'nde 6 milyar TL'lik kokain ele geçirildi

Güney Amerika’dan yüklendiği gemiyle yola çıkan 7 ülke dolaşan ve Türkiye'ye sokulmak istenen 6 milyar TL değerindeki 800 kilogram kokain Kocaeli’nde düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saniye saniye polis kameralarına yansıyan operasyonda ele geçirilen kokainin Cumhuriyet tarihindeki en büyük miktar olduğu öğrenildi

07.09.2018 - 14:47 | Güncelleme: İHA

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan özel bir limandan uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile olayla ilgili çalışma başlatarak gemiyi 3 ay boyunca takip etti. Güney Amerika’dan yola çıktığı belirlenen gemide çok miktarda uyuşturucu madde taşındığı istihbaratı sonrasında harekete geçen jandarma ekipleri Güney Amerika’dan yola çıktıktan sonra uğradığı 7 ülkenin ardından Körfez’de bulunan limana yanaşan gemiye 7 Ağustos'ta operasyon düzenledi.

OPERASYON SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ
Gümrük muhafaza ekipleri ile gemide yapılan aramalarda Jandarma köpeği 'Vira’nın verdiği tepkiler üzerine açılan bir konteynerde maden malzemelerinin arasına saklanmış sporcu çantalarının içerisinde 800 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Saniye saniye polis kamerasına yansıyan operasyonda ele geçirilen ve piyasa değeri 6 milyar TL olan kokaine el koyulurken, yapılan operasyonda Cumhuriyet tarihinde ele geçirilen en büyük miktar olduğu bildirildi.

800 kilo kokain konteynerde, metal ve taş parçalarının arasına gizlenmiş olarak bulundu.

 

"YAKALANAN KOKAİN MADDESİ 800 KİLOGRAMDIR"
Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Uyuşturucu ile mücadele konusunda yakalanan bir miktar kokaini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu, 7 Ağustos tarihinde gündemimize gelen bir ihbar sonucu İl Jandarma Komutanlığı’mızın yürüttüğü çalışmadır. Güvenlik birimlerimiz limana gelen bir gemideki konteyneri ile ilgili çalışmaları ortaya koydular. Kokusu olan bir malzeme içerisinde spor çantalarına saklanmış kokain maddesini buldular. Jandarma’nın eğitimli köpeği Vira bunu bulma noktasında katkı sağlamıştır. Yakalanan kokain 800 kilogramdır, oldukça yüksek miktardır” dedi.

6 AYLIK BİLANÇO DUDAK UÇUKLATTI
Öte yandan, 6 ay içerisinde Kocaeli sınırları içerisinde jandarma ve polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 ton 271 kilogram eroin, 139.50 kilogram esrar, 2 kilo 395 gram sentetik kannobinoit, 8 bin 32 adet uyuşturucu hap, 807 kilo 895 gram kokain, 994 gram metafetamin, 28 gram afyon sakızı ve 16 bin 460 kök hint keneveri ele geçirildiğini ifade eden Vali Aksoy olaylarla ilgili 432 kişinin tutuklandığını açıkladı.

 

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