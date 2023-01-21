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Kocaeli TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı yayında açıklanıyor!

TOKİ kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ kuralarında 6. etap takvimi belli oldu. Güncellenen TOKİ kura tarihleri ile Kocaeli'de kura çekilişi 18 Ocak tarihinde başladı. 81 il genelinde noter huzurunda canlı yayın olarak düzenlenen TOKİ kura çekilişleri Mart 2023'te tamamlanacak. İşte 21 Ocak Cumartesi Kocaeli TOKİ kura çekilişi canlı yayın izleme ekranı...

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  • KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI isim listesi canlı yayın izle: 21 Ocak 2023 TOKİ Kocaeli (İzmit) kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ Kocaeli kura çekilişleri 18 Ocak tarihinden itibaren devam ediyor. 21 Ocak Cumartesi günü Dilovası ve Kandıra ilçesi Orhan Mahallesi kapsamında kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. Peki, Kocaeli kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte TOKİ Kocaeli kura çekimi canlı yayın detayları ve Kocaeli TOKİ kura sonuçları ile kazanan isim listesi sorgulama ekranı...
  • KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI isim listesi canlı yayın izle: 21 Ocak 2023 TOKİ Kocaeli (İzmit) kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?

    KOCAELİ TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    KOCAELİ TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
  • KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI isim listesi canlı yayın izle: 21 Ocak 2023 TOKİ Kocaeli (İzmit) kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

    20 Ocak 2023 Cuma: Kocaeli İli Gebze İlçesi(Kirazpinar) 450/250.000 Sosyal Konut Projesi

    20 Ocak 2023 Cuma: Kocaeli İli Körfez İlçesi(İlimtepe) 1000/250.000 Sosyal Konut Projesi

    21 Ocak Cumartesi: Kocaeli İli Dilovası İlçesi 1150/250.000 Sosyal Konut Projesi

    21 Ocak 2023 Cumartesi: Kocaeli Ili Kandıra İlçesi Orhan Mahallesi 85/250.000 Sosyal Konut Projesi 
  • KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI isim listesi canlı yayın izle: 21 Ocak 2023 TOKİ Kocaeli (İzmit) kura çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?

    TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA

    TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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