TOKİ Kocaeli kura çekilişleri 18 Ocak tarihinden itibaren devam ediyor. 21 Ocak Cumartesi günü Dilovası ve Kandıra ilçesi Orhan Mahallesi kapsamında kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek. Peki, Kocaeli kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte TOKİ Kocaeli kura çekimi canlı yayın detayları ve Kocaeli TOKİ kura sonuçları ile kazanan isim listesi sorgulama ekranı...