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Kocaeli Valiliği'nden serbest kıyafet izni

Kocaeli Valiliği koronavirüs nedeniyle kişisel hijyenin önemini göz önünde bulundurarak kamu personelinin serbest kıyafetle mesaiye gelmesine izin verdi.

Kocaeli Valiliği
DHA

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararı gereği, koronavirüs salgını nedeniyle serbest kıyafet uygulamasına izin verildi. Alınan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun hızlı ve etkin kontrolü açısından kişisel hijyenin önemi göz önünde bulundurularak, mevzuatı ve kurumlarınca belirlenen üniforma giymesi gerekenler hariç, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci maddesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince, kamu personellerinin kolay temizlenebilir ve sık yıkamaya uygun serbest kıyafet ile mesaiye gelebilme talebinin pandemi süresince uygun görülmesine oy birliği ile karar verildi."

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