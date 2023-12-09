Kocaeli’de palet fabrikasında yangın
Kocaeli Gebze'de palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor
Giriş: 09.12.2023 - 05:48 Güncelleme: 09.12.2023 - 05:48
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Barış Mahallesi’nde bulunan ahşap palet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.