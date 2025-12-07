Kocaelispor: 0 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor ile Kasımpaşa, 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Kocaelispor haftayı 19, Kasımpaşa ise 14 puanla tamamladı. Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Mavi Beyazlılar'daki kariyerine beraberlikle başladı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. TURKA Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, İstanbul temsilcisindeki ilk maçında berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Kocaelispor puanını 19'a, Kasımpaşa ise 14'e çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Mavi Beyazlılar, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.