Kocaelispor: 0 - Sivasspor: 2 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Efkan Bekiroğlu ve Emre Gökay'ın golleriyle galibiyete ulaşan Sivasspor puanını 3'e yükseltti. 26. saniyede Barış Alıcı'nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Kocaelispor ise haftayı puansız tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Kocaelispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Sivasspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 43'te Efkan Bekiroğlu ve 90+5. dakikada Emre Gökay attı.
Yeşil Siyahlılar'da forma giyen Barış Alıcı, 26. saniyede kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 3'e yükseltirken, Kocaelispor ise 0 puanda kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun bir sonraki haftasında Kocaelispor, Kırklarelispor'a konuk olacak. Sivasspor, evinde Bodrum FK'yı ağırlayacak.