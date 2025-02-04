Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Kocaelispor: 0 - Sivasspor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kocaelispor: 0 - Sivasspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Efkan Bekiroğlu ve Emre Gökay'ın golleriyle galibiyete ulaşan Sivasspor puanını 3'e yükseltti. 26. saniyede Barış Alıcı'nın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Kocaelispor ise haftayı puansız tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 14:54 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor sürprize izin vermedi!
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Kocaelispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Sivasspor oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 43'te Efkan Bekiroğlu ve 90+5. dakikada Emre Gökay attı.

        Yeşil Siyahlılar'da forma giyen Barış Alıcı, 26. saniyede kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 3'e yükseltirken, Kocaelispor ise 0 puanda kaldı.

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nun bir sonraki haftasında Kocaelispor, Kırklarelispor'a konuk olacak. Sivasspor, evinde Bodrum FK'yı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        Meteoroloji'den 19 il için kar uyarısı! İşte o illerimiz!
        Meteoroloji'den 19 il için kar uyarısı! İşte o illerimiz!
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Eski Almanya Başbakanı "tükenmişlik sendromu"na girdi
        Eski Almanya Başbakanı "tükenmişlik sendromu"na girdi
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Seda Sayan, ifade verdi
        Seda Sayan, ifade verdi
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Kayalık zeminde yeni şehir
        Kayalık zeminde yeni şehir
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek