Kocaelispor: 1 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Kocaelispor ve İstanbulspor, 1-1 berabere kaldı. 44'te Oğulcan Çağlayan'ın (p) golüyle öne geçen Kocaelispor, 90+1. dakikada Şeref Özcan'ın golüne engel olamadı. Bu sonucun ardından lider Kocaelispor puanını 55'e, İstanbulspor ise 40'a yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Kocaelispor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibini öne geçiren golü 44. dakikada penaltıdan Oğulcan Çağlayan atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 90+1. dakikada Şeref Özcan kaydetti.
Bu sonucun ardından lider Kocaelispor puanını 55'e, İstanbulspor ise 40'a yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor, Ümraniyespor'a konuk olacak. İstanbulspor, evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.