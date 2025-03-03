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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kocaelispor: 1 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kocaelispor: 1 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Kocaelispor ve İstanbulspor, 1-1 berabere kaldı. 44'te Oğulcan Çağlayan'ın (p) golüyle öne geçen Kocaelispor, 90+1. dakikada Şeref Özcan'ın golüne engel olamadı. Bu sonucun ardından lider Kocaelispor puanını 55'e, İstanbulspor ise 40'a yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 22:55 Güncelleme: 03.03.2025 - 22:55
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        İstanbulspor 90+1'de 1 puanı aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Kocaelispor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Ev sahibini öne geçiren golü 44. dakikada penaltıdan Oğulcan Çağlayan atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 90+1. dakikada Şeref Özcan kaydetti.

        Bu sonucun ardından lider Kocaelispor puanını 55'e, İstanbulspor ise 40'a yükseltti.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kocaelispor, Ümraniyespor'a konuk olacak. İstanbulspor, evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.

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