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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kocaelispor: 3 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kocaelispor: 3 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor sahasında Iğdır FK'yı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Kaynak
        İHA / Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 22:17 Güncelleme: 03.01.2025 - 22:17
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        Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Kocaelispor ile Iğdır FK kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

        Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Marcao, 42'de Ryan Mendes ve 76. dakikada ise Cihat Çelik kaydetti.

        Bu sonucun ardından Kocaelispor 38 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Son 5 maçta 4. mağlubiyetini alan Iğdır FK ise 25 puanda kaldı.

        Ligin 19. haftasında Kocaelispor deplasmanda Keçiörengücü'ne konuk olacak. Iğdır FK ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

        TRİBÜNDE OLAY ÇIKTI

        Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Kocaelispor ile Iğdır FK arasında oynanan karşılaşmada tribünler karıştı. Mücadelenin 30. dakikasında yedek kulübesinden iki oyuncunun tribünlere yönelmesinin ardından Kocaelispor tribünlerinde tansiyon yükseldi. Gösterilen tepkiler üzerine polis araya girerek Kocaelispor taraftarlarını sakinleştirmek istedi. Bu esnada güvenlik güçleri tribünden bazı isimleri de stat dışına çıkarıp götürmek istedi. Ardından deplasman tribünündeki yaklaşık yüz kişilik taraftar grubu, tribünleri ayıran bariyerleri tekmelerle kırdı, koltukları sökerek alt tribünlere attı. Tribünlerde gerginliğin iyice artmasının ardından polis üst kat tribünlerine de girdi. Bu esnada Kocaelispor’un ilk golü geldi. Golün ardından tüm stat deplasman tribününe tezahürat yöneltti. Geri düşen takımın taraftarları daha yüksek şiddetle tribüne ve alt katında bulunan ev sahibi takım taraftarına zarar vermeye başladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca deplasman takımın taraftarlarını yatıştırmaya çalışan ekipler ilk olarak tribünün alt bölümlerine etten duvar ördü, ardından sorun çıkaran taraftarları tribünden çıkardı. Olaylar sırasında bir polis memuru kafasından yaralandı, ambulansa götürülerek tedavisi yapıldı.

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