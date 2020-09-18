2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, golcü forvet ihtiyacı için yeni bir transfere imza attı. Geçtiğimiz sezon 2. Lig'de şampiyonluk yaşayarak 1. Lig’e yükselen Samsunspor’da kadro dışı kalan Bahattin Köse’yi takip eden Kocaelispor, 30 yaşındaki golcü forvet oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Gerçekleştirilen transfer ile ilgili Kocaelispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı santrfor Bahattin Köse ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.