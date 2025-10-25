Habertürk
        Kocaelispor, Gri Koray'ı unutmadı - Kocaelispor Haberleri

        Kocaelispor, Gri Koray'ı unutmadı

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde oynadığı Corendon Alanyaspor maçı öncesinde geçen hafta kalp krizi geçirerek vefat eden 'Gri Koray' lakaplı taraftarı Koray Koral'ı unutmadı ve video yayınlayarak andı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 17:27 Güncelleme: 25.10.2025 - 17:27
        Kocaelispor, Gri Koray'ı unutmadı!
        Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Corendon Alanyaspor’u konuk eden Kocaelispor, geçen hafta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 'Gri Koray' lakaplı taraftarı Koray Koral'ı maç öncesinde andı.

        Kocaeli Stadyumu’ndaki dev ekranlarda 'Gri Koray' lakaplı 55 yaşındaki Koray Koral’ın anısına birkaç dakikalık video yayınlayan yeşil-siyahlılar, tribünlerin yakından tanıdığı ve sevdiği taraftarın kombineli koltuğuna da fotoğrafını yerleştirdi.

        Konyaspor galibiyetini de Koray Koral'a ithaf eden Körfez ekibinin yanı sıra kent genelinde birçok karşılaşmada da Kocaelispor sevdalısı Koray Koral için pankartlar açıldı.

