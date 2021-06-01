qSakaryaspor’u 2. Lig Play-Off finalinde 4-0’lık skorla eleyerek TFF 1.Lig’e yükselen Kocaelispor’da yarın yapılması beklenen kutlama etkinlikleri öncesinde, iç transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezonun hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlı kulüp ilk olarak geçen sezon başında Samsunspor’dan alınan 31 yaşındaki forvet Bahattin Köse ile 1 yıllık, alt yapıdan yetişen 19 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu Mervan Yusuf Yiğit ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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