        Kocasının karaciğer dokusuyla yaşama tutundu | Sağlık Haberleri

        Kocasının karaciğer dokusuyla yaşama tutundu

        Karaciğer yetmezliği nedeniyle çeşitli sağlık sorunları yaşayan 33 yaşındaki Elif Yıldırım, kocasının verdiği karaciğer dokusunun nakliyle yaşama tutundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 11:56 Güncelleme: 15.02.2026 - 11:56
        Kocasının karaciğer dokusuyla yaşama tutundu
        Tokat'ta yaşayan ve karaciğer yetmezliği nedeniyle yemek yiyemeyen, vücudunda şişkinlik olan Yıldırım, Tokat ve Ankara'daki hastanelerde uzun süre tedavi gördü.

        Durumu ağırlaşan ve organ nakli gereken Yıldırım, Ankara'daki doktorlar tarafından Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsüne yönlendirildi.

        Genç kadına yapılan tahlillerde, acil organ naklinin gerektiği tespit edildi. Kadavradan organ bulunamayınca Yıldırım'a 12 yıllık eşi Ercan Yıldırım bağışçı oldu.

        Yapılan tetkiklerde karaciğer dokusu uygun bulunan 35 yaşındaki Yıldırım'ın eşine verdiği doku, başarılı bir şekilde nakledildi.

        İyileşen Yıldırım çifti, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sağlıklı bir şekilde girmenin mutluluğunu yaşıyor.

        "EŞİMİN KURTULMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM"

        Ercan Yıldırım, eşinin bir yıldır karaciğer sorunu nedeniyle sorun yaşadığını, Ankara'daki doktorların yönlendirmesiyle Malatya'ya geldiklerini anlattı.

        Karaciğer dokusunun eşine uymasına sevindiğini dile getiren Yıldırım, "Eşimde şişkinlik vardı, yemek yiyemiyordu, biraz sıkıntıları vardı. Rahat hareket edemiyordu. Ben de tabii severek, isteyerek, eşimin kurtulması için elimden geleni yaptım. Hiç tereddüt etmedim. İnsan sevdiğine karaciğerini verir. Nakil gerçekleşti. Çok mutluyuz, bundan başka mutluluk olmaz. Eşimin önceki hali ile şimdiki halini düşününce çok şükür diyorum. Bazıları korkuyor, 'karaciğer veririm de sıkıntı olur mu?' diye düşünüyor. Doktorlarımızın yardımıyla biz bir sıkıntı yaşamadık." diye konuştu.

        "BENİ HAYATTA TUTTU"

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 3 ay boyunca tedavi olduğunu, ardından da Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi gördüğünü anlatan Elif Yıldırım ise şöyle konuştu: "Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde 20 gün yattım. Orada bana hocalarımız, 'Nakle kadar gelmişsin, karaciğerin siroza kadar gelmiş' dediler. Bizi Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsüne gönderdiler. Allah razı olsun hocalarımızdan, önerdiler, gönderdiler. Buraya geldik bütün tetkikler yapıldı. Kanlarımız alındı, filmlerimiz çekildi. Ondan sonra hocalarımız bize nakil yapılacak şartını sundu. Allah razı olsun eşimden, beni hayatta tuttu."

        Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü Çapraz Nakil Sorumlusu ve Preop Hazırlık Sorumlusu Doç. Dr. Kemal Barış Sarıcı da nakil operasyonunun başarılı geçtiğini, çiftin sağlık durumlarının iyi olduğunu, rutin kontrolleri yaptıklarını kaydetti.

