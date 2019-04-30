Ay Yapım imzalı ‘Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümü izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Yücel’in, Akşın’ı öldürmesi Koçovalılara ikinci bir yıkım yaşattı. Bölümün finalinde Yücel ile karşı karşıya gelen Aliço ve Yamaç arasındaki mücadele nefesleri kesti. Yamaç, Yücel’i vurarak Aliço’yu kurtarsa da final anında Yücel’in gözlerini açması akıllarda soru işareti yarattı.









ÇUKUR TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ OLDU!



Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 8.56 izlenme oranı (rating),18.67 izlenme payı (share),AB’de 7.01 izlenme oranı (rating),17.05 izlenme payı (share),Total’de ise 7.94 izlenme oranı (rating),17.90 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. #melek etiketi Twitter Türkiye'de 13 saat 30 dakika, dünyada ise 5 saat 15 dakika TT listesinde kaldı.







YAMAÇ, YÜZÜKLÜ’NÜN YÜCEL OLDUĞU GERÇEĞİNİ ÖĞRENDİ!



İdris ve Meliha, geçmişin tozlu sayfalarını aralayarak o dönem Gül Pavyonu’nda yaşanan her şeye tanık olan Süleyman’ın kapısını çaldı. Edip’in ölümünün ardından eşine ve çocuğuna ne olduğunu sorgulayan İdris, Edip’in oğlunun Yücel olduğunu öğrenmesiyle şoke oldu. İdris’in bu gerçeği Yamaç’la paylaştığı dakikalar tansiyonu yükseltti. Ona güvenerek kendi aralarına aldıkları tüm anları hatırlayan Yamaç, öfkeden deliye döndü. Bölümün finalinde ise Yücel’e her şeyi anlattığı için Akşın’ın ölümünden kendini sorumlu tutan Aliço, soluğu Yücel’in karşısında aldı. Ancak ikili yalnız değildi, Yamaç, Yücel’i vurarak Aliço’yu kurtardı. Fakat Yücel’in final anında gözlerini açması, akıllarda soru işareti yarattı.







Yamaç ve Aliço’nun, Yücel ile yüzleştiği final sahnesi:









Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!





