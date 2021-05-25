BAE'li ajanda sıcak gelişme! 0:00 / 0:00

AA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, BAE adına istihbarat çalışması yaptığı belirlenen Ürdün vatandaşı Al Astal, Sakarya'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanmış ve 21 Ekim 2020'de tutuklanmıştı.

159 SAYFALIK İDDİANAME HAZIR

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) çalıştığı öne sürülen Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Astal hakkında, "siyasal veya askeri casusluk" ve "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 159 sayfalık iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

MÜEBBET VE 20 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

AA'da yer alan habere göre mahkemece kabul edilen iddianamede, sanık Al Astal hakkında, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan müebbet ve "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İLK DURUŞMA 17 HAZİRAN'DA

Tutukluluk hali devam eden sanığın yargılanmasına 17 Haziran'da başlanacak.