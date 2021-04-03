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Kod Adı: Angel oyuncuları kimler? Kod Adı: Angel filmi konusu nedir?

Kod Adı: Angel filmi televizyon ekranlarından izleyici ile buluşacak. 2019 yılı aksiyon türü filmin başrolünde Morgan Freeman ile Gerard Butler yer alıyor. Peki, Kod Adı: Angel filmi konusu nedir?

Kod Adı: Angel oyuncuları kimler? Kod Adı: Angel filmi konusu nedir?

Kod Adı: Angel oyuncuları ve konusu izleyicileri tarafından merak konusu oldu. . Olympus Has Fallen ve London Has Fallen'ın ardından Has Fallen film serisinin üçüncü filmi olan Kod Adı: Angel ile ilgili detaylar haberimizde...

KOD ADI: ANGEL KONUSU NEDİR?

Kod Adı Angel, düzenlenen bir suikastın sorumlusu olarak görülen bir adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning’in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir. Banning, bir yandan saldırının ardındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışırken bir yandan da kendi ajansından ve FBI’dan kaçmak zorunda kalır.

KOD ADI: ANGEL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gerard Butler, Morgan Freeman, Lance Reddick

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