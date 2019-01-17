Kod Adı Londra oyuncuları kimler? Kod Adı Londra filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Dizilerin yayınlanmadığı üçüncü haftada kanallar yerli ve yabancı dizileri seyircisi ile buluşturmaya devam ediyor.

KOD ADI LONDRA OYUNCULARI KİMLER?

Gerard Butler: Mike Banning

Aaron Eckhart: Benjamin Asher

Morgan FreemanÇ Allan Trumbull

Alon Aboutboul: Aamir Barkawi

Angela Bassett: Lynn Jacobs

Robert Forster: General Edward Clegg

Jackie Earle Haley: Deputy Chief Mason

Melissa Leo: Secretary of Defense Ruth McMillan

KOD ADI LONDRA FİLMİ KONUSU NEDİR?

(Özgün adı: London Has Fallen),2016 yapımı Amerikan aksiyon gerilim filmi.

İngiltere Başbakanının zamansız ölümü sonrasında, Teşkilat Başkanı Lynne Jacobs Londra’da düzenlenecek cenaze töreninde Banning’i Başkan Asher’ın (Aaron Eckhart) yakın koruması olarak görevlendirir. Dünyanın en güçlü liderlerinin katılacağı bu cenaze töreni, gelmiş geçmiş en yüksek güvenlik tedbirlerinin alındaığı bir organizasyona dönüşür ama liderlerin gelmeye başlamasından kısa bir süre sonra, Londra’da bombalar ardı ardına patlamaya başlar. Londra polisi ve silahlı kuvvetleri açığa çıkınca Banning, hem Başkan Asher’ın can güvenliğinden sorumludur hem de bu saldırıların arkasındaki isimleri de etkisiz hale getirmek zorundadır.

Babak Najafi'nin yeni filmi Kod Adı : Londra, serinin ilk filmi Kod Adı: Olympus'ta olduğu gibi tekrar başrolüne Gerard Butler'ı ve Aaron Eckhart'ı yerleştiriyor. Aksiyon dolu filmde ayrıca Morgan Freeman, Angela Bassett, Robert Forster, Jackie Earle Haley, Melissa Leo, Radha Mitchell, Sean O’Bryan, Charlotte Riley yer alıyor.