Kod Adı: Ressam oyuncuları kimler? Kod Adı: Ressam filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Show TV ekranlarında saat 20.00'da yayınlanacak olan Kod Adı Ressam ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

KOD ADI RESSAM OYUNCULARI KİMLER?

Yun-Fat Chow

Aaron Kwok

Jıngchu Zhang

KOD ADI RESSAM KONUSU NEDİR?

Hong Kong polisi, “Ressam” takma adıyla bilinen sahte para uzmanı bir çetenin liderini aramaktadır. Çete, işinde o kadar iyidir ki, yaptıkları sahte parayı gerçeğinden ayırmak imkansızdır. Polis, Ressam’ın gerçek kimliğini bulmak için hapiste olan çete üyesi Lee Man’den yardım ister.