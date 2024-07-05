Köfn grup üyeleri birbirlerini sildi
"Bi' Tek Ben Anlarım" şarkısı ile ünlenen müzisyen grup Köfn, dağıldı. Grup üyeleri Salman Tin ve Bilge Kağan Etil, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı
Giriş: 05.07.2024 - 10:15 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:34
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Salman Tin ve Bilge Kağan Etil tarafından 2018'de kurulan, "Bi' Tek Ben Anlarım" adlı şarkı ile adını müzikseverlere duyuran Köfn, grubu ayrıldı.
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Grup üyeleri Salman Tin ve Bilge Kağan Etil, müzik kariyerlerine ayrı olarak devam etme kararı aldı.
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Salman Tin ve Bilge Kağan Etil, ayrıca sosyal medyada da birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
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